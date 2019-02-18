2019-02-18T17:51:51+03:00
Общество

Клецки, осципек и журек: волгоградцев зовут на вечер вкусной польской кухни

Угощать национальными блюдами будет шеф-повар краковских ресторанов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Грудинка, чеснок, морковочка, лучок, - все это заливают ароматной закваской из ржаной муки, заправляют душистым перцем и пряными травами. Так в Польше готовят свой фирменный королевский суп «Журек». Это очень вкусно. Как, вы еще не пробовали? Тогда вам обязательно надо посетить гастрономический вечер польской кухни, который пройдет в Волгограде 21 февраля.

Угощать польскими вкусностями волгоградцев будет шеф-повар ведущих краковских ресторанов Кшиштоф Салава, который приедет в наш город в рамках программы Дней польской культуры.

Кроме ароматного «журека», вы сможете попробовать картофельные клецки по-силезски с красной капустой и зразами из говядины, а также уникальный горский сыр «осципек» из овечьего молока с клюквенным соусом. А на сладкое - нежнейший польский десерт «легумина» со свежими фруктами.

- Шеф Кшиштоф – победитель кулинарных конкурсов, специалист по французской, итальянской и польской кухням. А Европейская гастрономическая академия в этом году объявила Краков гастрономической столицей Европы, - акцентируют внимание волгоградцев организаторы вкусного вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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