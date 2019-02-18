2019-02-18T17:39:33+03:00
Общество

Учим русский: в Волгограде началась подготовка к Тотальному диктанту 2019

На бесплатные курсы русского языка приглашает Горьковка
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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За парты приглашают всех желающих писать грамотно.За парты приглашают всех желающих писать грамотно.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Тотальный диктант 2019 пройдет 13 апреля. Столицей акции на этот раз станет город Таллин. А пока у волгоградцев есть еще почти два месяца, чтобы вспомнить правила и подучить русский язык. 19 февраля в 18.00 библиотека имени Горького приглашает всех желающих на первое занятие Клуба «Русский язык.ru». Встреча пройдет в конференц-зале на четвертом этаже. Вход по читательским билетам.

Как рассказала «КП-Волгоград» координатор Тотального диктанта в Волгограде Светлана Солодкова, на подготовительных курсах в Горьковке волгоградцы смогут не только вспомнить правила орфографии и пунктуации, но и закрепить их на практике. Всего будет восемь занятий, темы которых разработал Экспертный совет. А итоговой встречей станет работа над ошибками уже после написания Тотального диктанта.

Бесплатные курсы также пройдут в сотне городов четырнадцати стран. Повторить теорию можно и на сайте акции totaldict.ru.

- Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к Тотальному диктанту. В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек, - рассказывает председатель Экспертного совета Наталья Кошкарева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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