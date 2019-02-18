2019-02-18T17:12:15+03:00
Общество

В Волгограде продавали мясо с сальмонеллой

Роспотребнадзор изъял из продажи 150 килограммов мясной продукции
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Не покупайте мясо у случайных продавцов!Не покупайте мясо у случайных продавцов!Фото: Иван ВИСЛОВ
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Гнилые овощи или фрукты на полках волгоградских супермаркетов уже мало кого удивляют. Но, уберечь себя от таких «изысков» волгоградцы еще могут. А уберечься от испорченной рыбы или мяса уже сложнее: на вид и даже на запах опасность не определишь. Благо за этими товарами тщательно следят сотрудники регионального Роспотребнадзора. В 2018-м году они проверили на соответствие нормативам 361 пробу мясной продукции.

Из хорошего: по физико-химическим и паразитологическим показателям, по наличию ГМО, антибиотиков и радиоактивных веществ отклонений не нашли. Из плохого: по микробиологическим показателям 11 проб не соответствуют нормативам. А в одной вообще обнаружили возбудитель сальмонеллы.

- На правонарушителей составили 42 протокола на сумму 65 тысяч рублей. забраковано и изъято из оборота мяса и мясной продукции 27 партий объемом 150,4 кило, - сообщают «КП-Волгоград» в ведомстве.

В региональном Роспотребнадзоре еще раз напоминают волгоградцам:

- не покупайте мясо и мясную продукцию в несанкционированных местах у случайных лиц;

- обращайте внимание на целостность упаковки и внешний вид продукта, тщательно изучайте информацию на упаковке, обратив особое внимание на дату изготовления и срок годности продукта, не приобретайте продукт, если информация о товаре отсутствует или не читаема.

ИСТОЧНИК KP.RU

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