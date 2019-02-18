2019-02-18T18:02:24+03:00
Происшествия

Убийцу 18-летнего волгоградца у «Лофта» арестовали на два месяца

23-летний «драчун» будет находиться дома взаперти
Екатерина МАЛИНИНАНаталья ГЛАЗУНОВА
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23-летнего парня, который убил 18-летнего мальчишку Александра Бабаревича возле ночного клуба «Лофт» в Волгограде, отправили под домашний арест сроком на два месяца. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти.

Напомним, трагедия произошла в ночь с 17 на 18 февраля. Две компании молодых людей отдыхали в клубе. Именно там между ними и завязался конфликт. Выяснять отношения в заведении парни не стали, а продолжили «разборки» на улице. Там словесная перепалка быстро переросла в драку. 23-летний Руслан в порыве гнева сильно ударил Александра, тот упал навзничь и больше не поднялся. Он еще дышал пару минут, но, прибывшая на место «скорая» уже не успела спасти юношу. Вероятнее всего причиной смерти стала черепно-мозговая травма, но окончательные результаты экспертизы будут только через несколько недель.

Подозреваемого в совершении преступления задержали буквально сразу. Он пытается оправдаться, мол, не собирался никого убивать, а лишь защищал брата. Видимо, парень не рассчитал силы. впрочем, это его не оправдывает. Поэтому и суд сегодня принял решение отправить Руслана на два месяца под домашний арест, пока будет идти следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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