Волгоградским инвалидам спуститься в «подземку» метротрама поможет лестницеход

СЕГОДНЯ 15:25 2019-02-18T15:28:00+03:00

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В Волгограде давно курсируют современные низкопольные трамваи, в которых легко передвигаться маломобильным людям. Одна беда - спуститься в подземную станцию метротрама для них почти невозможно. Теперь эта проблема практически решена. МУП «Метроэлектротранс» купил специальный лестничный подъемник.

Это такое устройство, которое позволяет поднять по ступеням человека в инвалидной коляске. Причем у этого «лестницехода» есть колесики, на которых инвалида можно доставить от трамвая до ступеней и непосредственно на улицу.

Вес устройства всего 37 кило, а поднимать он может до 150 килограммов. При этом «лестницеход» малогабаритный и сотрудники Метротрама могут доставить его на трамвае на любую из подземных станций СТ.

- Сейчас сотрудников предприятия учат обращаться с новым механизмом. Планируется, что уже в конце февраля его начнут использовать в работе, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии.

И уточняют, что инвалиды всегда могут обратиться за помощью к сотрудникам службы СТ. При входе на станции есть таблички с номером телефона технического диспетчера.

ИСТОЧНИК KP.RU