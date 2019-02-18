2019-02-18T15:07:10+03:00
Происшествия

Сбежал из колонии и ограбил микрозаймы: волгоградца отправят обратно за решетку на 10 лет

Мужчина и ранее был осужден за разбой
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Элина Емельянова.Фото Элина Емельянова.
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Волгоградцу оставалось отсидеть в колонии полтора года, а теперь он проведет за решеткой больше десяти лет. А все потому, что не исправился, а наоборот сбежал и натворил еще больше дел.

25-летний волгоградец был осужден за разбои, и отбывал срок в колонии Калачевского района Волгоградской области. В октябре 2018-го он умудрился сбежать из цеха, где работали заключенные. На попутках добрался до Волгограда, и вновь принялся за старое. За несколько дней он ограбил сразу несколько офисов микрозаймой в Красноармейском и Тракторозаводском районах. Действовал по одной и той же схеме: заходил в офис с металлическим прутом и, угрожая убить, забирал из кассы деньги. В общей сложности ему удалось похитить 35 тысяч рублей.

Но «пробегал» он так недолго. его поймали, и вновь отправили за решетку.

Теперь, как уточняют «КП-Волгоград» в областной прокуратуре, он обвиняется уже по двум статьям: побег из места лишения свободы и двух эпизодах разбоя.

- Свою вину задержанный полностью признал. Дело направили в суд. Ожидать суда он будет, находясь под стражей, - сообщают в ведомстве. - За совершенные преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы. Плюс 1 год и 5 месяцев неотбытого наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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