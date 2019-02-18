2019-02-18T14:34:41+03:00
Общество

Волгоградская область в 2019-м намерена приютить 1,2 тысячи украинцев и казахов

На переселение соотечественников потратят более 6 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За семь лет в Волгоградскую область на ПМЖ переехало уже 7 тысяч иностранцев.За семь лет в Волгоградскую область на ПМЖ переехало уже 7 тысяч иностранцев.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Уже несколько лет подряд Волгоградская область стремительно теряет своих жителей. Причин несколько: люди уезжают, высокая смертность, низкая рождаемость… Отсюда и нехватка трудовых ресурсов. Пополняют их за счет мигрантов, которые переселяются в наш регион чаще всего из стран ближнего зарубежья. Так, в этом году наша область готова приютить у себя 1,2 соотечественников. Для них в Волгоградской области работает специальная программа переселения, в рамках которой приезжим оказывают помощь в оформлении гражданства, в обустройстве, поиске работы, обучении.

Конечно, все это не бесплатно. На эти цели из федерального и областного бюджетов выделяют немалые средства. Например, в этом году на переселение в Волгоградскую область выделили 6 миллионов рублей. Деньги пойдут на выплату единоразовых пособий на жилищное обустройство, на переобучение по востребованным на рынке труда специальностям; а также на компенсацию работодателям, которые примут новых сотрудников.

- При увеличении потока переселенцев регион готов привлечь дополнительные финансовые ресурсы и помочь всем обратившимся, - уточняют в областной администрации.

Программа переселения соотечественников работает в нашем регионе уже 7 лет. За эти годы к нам на постоянное место жительства переехали боллее 15 тысяч человек. Больше всего - из Украины, Казахстана, Узбекистана, Молдавии, Армении. Едут жить чаще всего в Волгоград, Волжский, Камышин, Среднеахтубинский, Городищенский, Калачевский, Котельниковский, Светлоярский районы области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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