2019-02-18T14:01:41+03:00
Общество

Волгоградская область поднялась в рейтинге качества жизни

На первые места попали москвичи и питерцы
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Не все волгоградцы заметили улучшения.Не все волгоградцы заметили улучшения.
Изменить размер текста:

Волгоградцы уже привыкли, что во многих рейтингах мы плетемся в конце списка. В основном все плохо в тех исследованиях, где спрашивают мнения самих жителей области. Но там, где за основу берут официальные данные статистиков, силовиков, администрации, регион оказывается в твердых середнячках. Например, не самые плохие позиции у нас в исследованиях качества жизни агентства РИА Рейтинг. Аналитики брали во внимания 70 показателей: от смертности и рождаемости в регионе, до того, сколько вкладов делают жители. Присваивали баллы каждому региону: от 1 до 100, а потом ставили их по мере убывания.

На первое место по традиции попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там и молоко гуще и дороги ровнее. Также в десятку вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области. Большинство территорий из первой десятки - доноры. Они обеспечивают около 40 процентов всего оборота розничной торговли и столько же инвестиций в основной капитал.

Волгоградская область в этом году попала на 37 место. И это неплохо. Регион поднялся на два пункта вверх, а в 2016 году мы были 40-м месте. Но расти есть куда.

Кстати, среди вечно отстающих наши соседи из Калмыкии. Они были на 79 месте, но спустились на 81. Хуже обстоят дела в республике Тыва, в Карачаево-Черкессии, Забайкальском крае и в Ингушетии. Там и люди без работы сидят, и с ЖКХ все плохо, и в экономике упадок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбежал из колонии и ограбил микрозаймы: волгоградца отправят обратно за решетку на 10 лет
Волгоградская область в 2019-м намерена приютить 1,2 тысячи украинцев и казахов
В Астрахани на зимней рыбалке утонул первоклассник
Молодой парень погиб под колесами «Мерседеса» в Волгограде
Волгоградцы больше всего жаловались на затопленные подвалы и свалки
Волгоградец вломился в квартиру, вырубил двух мужчин и надругался над их подругой
В тройном ДТП на западе Волгограда пострадали двое детей
Новый водовод подключили на севере Волгограда
Елена Исинбаева борется с морщинами с помощью шоколада
«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ
Волгоградские полицейские нашли 17-летнюю школьницу из Сальска, пропавшую два месяца назад
Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Мармелад»
Волгоградца, угрожавшего взорвать пятиэтажку в центре газом, выпустили через трое суток
Волгоградские аграрии произвели сельхозпродукции на 3,8 млрд рублей
Лобовое: в столкновении двух Nissan в Камышине пострадали четыре человека