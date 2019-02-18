Волгоградская область поднялась в рейтинге качества жизни

СЕГОДНЯ 13:17 2019-02-18T14:01:41+03:00

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Волгоградцы уже привыкли, что во многих рейтингах мы плетемся в конце списка. В основном все плохо в тех исследованиях, где спрашивают мнения самих жителей области. Но там, где за основу берут официальные данные статистиков, силовиков, администрации, регион оказывается в твердых середнячках. Например, не самые плохие позиции у нас в исследованиях качества жизни агентства РИА Рейтинг. Аналитики брали во внимания 70 показателей: от смертности и рождаемости в регионе, до того, сколько вкладов делают жители. Присваивали баллы каждому региону: от 1 до 100, а потом ставили их по мере убывания.

На первое место по традиции попали Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Там и молоко гуще и дороги ровнее. Также в десятку вошли Татарстан, Белгородская область, Краснодарский край, Воронежская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Липецкая и Калининградская области. Большинство территорий из первой десятки - доноры. Они обеспечивают около 40 процентов всего оборота розничной торговли и столько же инвестиций в основной капитал.

Волгоградская область в этом году попала на 37 место. И это неплохо. Регион поднялся на два пункта вверх, а в 2016 году мы были 40-м месте. Но расти есть куда.

Кстати, среди вечно отстающих наши соседи из Калмыкии. Они были на 79 месте, но спустились на 81. Хуже обстоят дела в республике Тыва, в Карачаево-Черкессии, Забайкальском крае и в Ингушетии. Там и люди без работы сидят, и с ЖКХ все плохо, и в экономике упадок.

ИСТОЧНИК KP.RU