2019-02-18T12:42:36+03:00
Происшествия

В Астрахани на зимней рыбалке утонул первоклассник

Он пришел туда вместе с отцом
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Зимняя рыбалка таит в себе много опасностей.Зимняя рыбалка таит в себе много опасностей.
Изменить размер текста:

Зимняя рыбалка - увлечение не для слабонервных. Лед в Астрахани зимой редко бывает плотным и толстым. Но это не останавливает сотни рыбаков, которые сидят с удочками у лунок в надежде на большой улов и удачу. 46-летний житель Астрахани отправился на рыбалку вместе с семилетним сынишкой на лодке. Мужчина решил, что отпрыск должен с детства привыкать к настоящим мужским увлечениям. Парочка взяла с собой снасти, еду, чай и отправилась на реку Кривая Болда. Но ни днем, ни вечером они не вернулись. Жена астраханца забила тревогу – обратилась в МЧС. Уже по темноте спасатели нашли перевернутую лодку, а к утру достали из реки и тело семилетнего малыша. Ребенок не смог выплыть из ледяной воды.

Сейчас продолжаются поиски его отца. Скорее всего, он утонул, как и его сын. По факту ЧП СУ СК по Астраханской области проводит проверку. По ее итогам следователи примут решение: возбуждать уголовное дело или нет.

А всем любителям зимней ловли напоминают об опасности тонкого льда и холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сбежал из колонии и ограбил микрозаймы: волгоградца отправят обратно за решетку на 10 лет
Волгоградская область в 2019-м намерена приютить 1,2 тысячи украинцев и казахов
Волгоградская область поднялась в рейтинге качества жизни
Молодой парень погиб под колесами «Мерседеса» в Волгограде
Волгоградцы больше всего жаловались на затопленные подвалы и свалки
Волгоградец вломился в квартиру, вырубил двух мужчин и надругался над их подругой
В тройном ДТП на западе Волгограда пострадали двое детей
Новый водовод подключили на севере Волгограда
Елена Исинбаева борется с морщинами с помощью шоколада
«Ротор» вышел в финал Кубка ФНЛ
Волгоградские полицейские нашли 17-летнюю школьницу из Сальска, пропавшую два месяца назад
Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Мармелад»
Волгоградца, угрожавшего взорвать пятиэтажку в центре газом, выпустили через трое суток
Волгоградские аграрии произвели сельхозпродукции на 3,8 млрд рублей
Лобовое: в столкновении двух Nissan в Камышине пострадали четыре человека