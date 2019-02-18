В Астрахани на зимней рыбалке утонул первоклассник

СЕГОДНЯ 12:42 2019-02-18T12:42:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Зимняя рыбалка - увлечение не для слабонервных. Лед в Астрахани зимой редко бывает плотным и толстым. Но это не останавливает сотни рыбаков, которые сидят с удочками у лунок в надежде на большой улов и удачу. 46-летний житель Астрахани отправился на рыбалку вместе с семилетним сынишкой на лодке. Мужчина решил, что отпрыск должен с детства привыкать к настоящим мужским увлечениям. Парочка взяла с собой снасти, еду, чай и отправилась на реку Кривая Болда. Но ни днем, ни вечером они не вернулись. Жена астраханца забила тревогу – обратилась в МЧС. Уже по темноте спасатели нашли перевернутую лодку, а к утру достали из реки и тело семилетнего малыша. Ребенок не смог выплыть из ледяной воды.

Сейчас продолжаются поиски его отца. Скорее всего, он утонул, как и его сын. По факту ЧП СУ СК по Астраханской области проводит проверку. По ее итогам следователи примут решение: возбуждать уголовное дело или нет.

А всем любителям зимней ловли напоминают об опасности тонкого льда и холодной воды.

ИСТОЧНИК KP.RU