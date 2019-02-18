2019-02-18T10:59:53+03:00
Происшествия

Молодой парень погиб под колесами «Мерседеса» в Волгограде

А в Палласовке пешеход попал в больницу после наезда пьяного водителя
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Два пешехода попали ночью под колеса автомобилей.Два пешехода попали ночью под колеса автомобилей.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Трагедией завершилась попытка перейти дорогу в неположенном месте для 24-летнего волгоградца в Советском районе Волгограда. Около трех часов утра в воскресенье, 17 февраля 2019, молодой мужчина решил проскочить дорогу на улице Электролесовской. Но угодил прямиком под колеса иномарки. 48-летний водитель «Мерседес Е230» не успел отреагировать на его появление. Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, пешеход получил слишком серьезные травмы. Парень умер на месте ДТП.

Еще одно ДТП с участием пешехода случилось в тот же день в Палласовке. Дело было в начале второго ночи на улице Островской. На этот раз пешеход как и положено переходил дорогу по переходу, а вот 25-летний водитель за рулем «ВАЗ-21120» был изрядно пьян. С травмами 31-летнего мужчину отвезли в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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