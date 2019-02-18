Волгоградцы больше всего жаловались на затопленные подвалы и свалки

СЕГОДНЯ 10:33 2019-02-18T10:33:49+03:00

В 2019 году жалоб на свалки будет еще больше. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Роспотребнадзор по Волгоградской области подсчитал, сколько волгоградцев обратились к ним в прошлом году, чтобы их права защитили. Смотрели и тех, кто писал письма, и тех, кто звонили и тех, кто слал свои жалобы через сайт. Набралось 9055 заявлений. Чаще всего волгоградцы возмущались условиями проживания – 41 процент всех обращений. Их не устраивали вод в подвале, засоры в унитазы, холодные батареи, влажность в доме, и шум от магазинов и кафе. В списке самых частых претензий – антисанитарное состояние дворов. Жаловаться на это стали чаще на треть.

Как и в прошлом году на третьем места – некачественные и просроченные продукты – почти 10 процентов всех писем. Кстати, меньше волгоградцев писали в Роспотребнадзор о некачественных товарах и услугах. Видимо, многие предприниматели стараются уладить все в досудебном порядке.

В половине случаев по жалобам даны разъяснения, четверть обращений перенаправлены в другие государственные органы. По 10 процентам обращений внесены предостережения в адрес нарушителей. По 7,5 процентам сотрудники Управления выезжали для проверок. Возбудили 357 административных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU