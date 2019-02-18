Волгоградец вломился в квартиру, вырубил двух мужчин и надругался над их подругой

СЕГОДНЯ 09:56 2019-02-18T09:57:15+03:00

Он вышел из тюрьмы только два месяца назад

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Конфликт между 24-летним недавно отсидевшим волгоградцем и 40-летним его соседом по микрорайону начался еще утром в Красноармейском районе. Двое мужчин поссорились на бытовой почте, но разошлись миром. Так думал один из них. Но бывший зэк запомнил обиду и в этот же день к обеду решил наведаться в гости.

Он знал, что через дверь его вряд ли пустят, поэтому сразу же решил зайти через балкон – «соперник» жил на первом этаже. Сначала он постучался в стекло, а когда ему не открыли, разбил его. С первых же шагов он вырубил парой ударов хозяина квартиры и его сорокалетнего друга, которых приехал на день рождения. Старика, который также пришел в гости, не тронул. А вот еще на одного гостя, точнее гостью, напал. Угрожая убийством он надругался над 40-летней женщиной, а затем сбежал.

Отморозка задержали, сейчас он находится в СИЗО. Ему предъявили обвинение в изнасиловании, незаконном проникновении, угрозе убийством.\

- Двое пострадавших мужчин находятся на амбулаторном лечении. Когда оно завершится, будет решаться вопрос о привлечении волгоградца по еще одной статье, в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью, - рассказал "КП-Волгоград" Руслан Капитанчук, замруководителя Красноармейского следственного отдела СУ СКР по региону

Кстати, до этого он уже успел отсидеть в тюрьме за изнасилование и нападение на человека.

ИСТОЧНИК KP.RU