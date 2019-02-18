В тройном ДТП на западе Волгограда пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 09:30 2019-02-18T09:30:24+03:00

В больнице оказались мальчики 6 и 8 лет и один из водителей

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Тройное ДТП произошло воскресным днем 17 февраля 2019 в Дзержинском районе Волгограда. В начале второго в выходной 22-летний парень за рулем «Лада Приора» направлялся по проспекту Жукова в сторону улицы Землячки. По предварительным данным, в момент, когда отечественная легковушка находилась в районе Технологического колледжа, молодой водитель не предоставил преимущества в движении иномарке. В итоге «Приора» сначала врезалась в Skoda Superb, а затем зацепила еще один автомобиль - Skoda Rapid. На больничной койке в результате аварии оказались один взрослый и двое детей.

- Травмы получили юные пассажиры Skoda Superb – мальчики шести и восьми лет, а также водитель «Лады Приора». Их отвезли с места ДТП в больницу, - сообщили «КП-Волгоград» в главном управлении МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU