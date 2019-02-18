Новый водовод подключили на севере Волгограда

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-18T09:05:42+03:00

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В Тракторозаводском районе Волгограда в середине февраля ржавые трубы водовода заменили на новые. В прошедшие выходные подключили магистраль на улице Кропоткина. Водопровод на Спартановке прокладывали в то же время, когда строили дома. За прошедшие годы он исчерпал свой ресурс, так что жильцы в любой момент могли остаться без воды из-за порыва труб. Старый водовод длиной около 120 метров и диаметром 225 миллиметров заменили в плановом режиме, не дожидаясь, пока он станет причиной множества аварийных ситуаций.

Напомним, несмотря на зиму работы по замене ветхих сетей идут во всех районах Волгограда. На днях обновили и подключили участок водовода на улице Батова. Всего же с начала работы концессии поменяли на новые более двухсот километров старых труб.

- Это позволило на четверть снизить аварийность и на 35% снизить потери воды в сети, - сообщили «КП-Волгоград» в компании «Концессии водоснабжения».

ИСТОЧНИК KP.RU