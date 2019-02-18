Елена Исинбаева борется с морщинами с помощью шоколада

СЕГОДНЯ 09:05 2019-02-18T09:27:07+03:00

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Елена Исинбаева не просто спортсменка, мама и руководитель благотворительного фонда. Волгоградка давно уже стала образцом для тысяч своих подписчиков в Инстаграм. Кто-то смотрит, как одевается олимпийская чемпионка, кому-то интересен ее опыт по воспитанию двух детей: Евы и Добрыни, ну а кто-то следует ее советам для поддержания себя в тонусе. Еще одну рекомендацию Елена дала в машине – по дороге из Воронежа в Волгоград, где она открывала соревнования "Каждый ребёнок достоин пьедестала!". Их организовывал ее благотворительный фонд.

Друзья подловили Елену за поеданием шоколада. Ну а волгоградка не растерялась и дала советы как проработать мышцы лица, особенно носогубные складки, пережевывая шоколад. Получилось очень смешно и мило. Комментаторы тоже не уступают чемпионке в чувстве юмора.

isinbaevayelena Тренировка для носогубной складки от Елены Исинбаевой

"Елена, для цвета лица вместе с шоколадом для носогубки хорошо коньяку 50гр" - советует Елене olganna08. "Я бегу в магаз! Спорт-это жизнь!" - тут же решает воспользоваться рекомендацией kushkevichh

Так что теперь любительницы сладкого со ссылкой на авторитетное мнение могут заявить злопыхателям: мы так избавляемся от морщин.

ИСТОЧНИК KP.RU