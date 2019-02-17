«Ротор» Волгограда вышел в финал Кубка ФНЛ!

17 Февр. 22:54 2019-02-17T23:00:06+03:00

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Фанаты волгоградского «Ротора» ликуют: сине-голубые впервые за много лет вышли в финал Кубка ФНЛ. Сегодня, 17 февраля, это стало возможным благодаря победе сине-голубых над ярославским «Шинником». Матч закончился серией пенальти со счетом 5:4 в пользу волгоградцев.

Эта победа над «Шинником» для сине-голубых вдвойне значима. Во-первых, подопечные Игоря Менщикова доказали, что готовы бороться до конца. Во-вторых, эту игру можно назвать реваншем за проигрыш на «Волгоград Арене» 24 ноября прошлого года, после чего клуб к зоне вылета и распрощался с Робертом Евдокимовым.

Ротор выиграл у Шинника в полуфинале Кубка ФНЛ.ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Ротор - Шинник. 1:1

Уже на 4-й минуте матча защитник «Шинника» сфолил в штрафной площадке и арбитр указал на 11-метровый. Пробивал лучший бомбардир «Ротора» Роберт Янушковский, и не промазал, записав на свой счет четвертый гол в этом турнире. Ярославцы немного опешили от такого начала игры и ринулись в атаку. Опасных моментов создали достаточно, но распечатать ворота волгоградцев.

Во втором тайме соперники удвоили рвение, и Владислав Камилов все-таки сравнял счет - 1:1. Но закрепить успех ярославцы не смогли, хотя атаковали упорно. Матч закончился вничью. А так как регламентом турнира дополнительное время в играх не предусмотрено, то исход игры решила серия пенальти. И тут нервы сдали у ярославца Эдуарда Булии - он пробил выше ворот. Финальную точку в этом матче поставил новичок «Ротора» Евгений Макеев. И хоть голкипер «Шинника» дотянулся до мяча, но тот рикошетом все-таки ушел за линию ворот.

Итог - 5:4 в пользу волгоградцев и еще одна победа в этом турнире. «Ротор» в финале. Соперник наш определится в поединке между курским «Авангардом» и «Тамбовом».

ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Ротор - Шинник. Серия пенальти.ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Ротор - Шинник. Серия пенальти

ИСТОЧНИК KP.RU