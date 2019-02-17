2019-02-17T23:00:06+03:00
Спорт

«Ротор» Волгограда вышел в финал Кубка ФНЛ!

Сине-голубые по пенальти обыграли в полуфинале ярославский «Шинник» - 5:4 [видео]
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото ФНЛ.Фото ФНЛ.
Изменить размер текста:

Фанаты волгоградского «Ротора» ликуют: сине-голубые впервые за много лет вышли в финал Кубка ФНЛ. Сегодня, 17 февраля, это стало возможным благодаря победе сине-голубых над ярославским «Шинником». Матч закончился серией пенальти со счетом 5:4 в пользу волгоградцев.

Эта победа над «Шинником» для сине-голубых вдвойне значима. Во-первых, подопечные Игоря Менщикова доказали, что готовы бороться до конца. Во-вторых, эту игру можно назвать реваншем за проигрыш на «Волгоград Арене» 24 ноября прошлого года, после чего клуб к зоне вылета и распрощался с Робертом Евдокимовым.

Ротор выиграл у Шинника в полуфинале Кубка ФНЛ.ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Ротор - Шинник. 1:1

Уже на 4-й минуте матча защитник «Шинника» сфолил в штрафной площадке и арбитр указал на 11-метровый. Пробивал лучший бомбардир «Ротора» Роберт Янушковский, и не промазал, записав на свой счет четвертый гол в этом турнире. Ярославцы немного опешили от такого начала игры и ринулись в атаку. Опасных моментов создали достаточно, но распечатать ворота волгоградцев.

Во втором тайме соперники удвоили рвение, и Владислав Камилов все-таки сравнял счет - 1:1. Но закрепить успех ярославцы не смогли, хотя атаковали упорно. Матч закончился вничью. А так как регламентом турнира дополнительное время в играх не предусмотрено, то исход игры решила серия пенальти. И тут нервы сдали у ярославца Эдуарда Булии - он пробил выше ворот. Финальную точку в этом матче поставил новичок «Ротора» Евгений Макеев. И хоть голкипер «Шинника» дотянулся до мяча, но тот рикошетом все-таки ушел за линию ворот.

Итог - 5:4 в пользу волгоградцев и еще одна победа в этом турнире. «Ротор» в финале. Соперник наш определится в поединке между курским «Авангардом» и «Тамбовом».

ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Ротор - Шинник. Серия пенальти.ОЛИМП - Кубок ФНЛ 2019. Ротор - Шинник. Серия пенальти

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские полицейские нашли 17-летнюю школьницу из Сальска, пропавшую два месяца назад
Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Мармелад»
Волгоградца, угрожавшего взорвать пятиэтажку в центре газом, выпустили через трое суток
Волгоградские аграрии произвели сельхозпродукции на 3,8 млрд рублей
Лобовое: в столкновении двух Nissan в Камышине пострадали четыре человека
Ищем дом: спасённый шестиклассниками Добрыня взял под опеку двух щенков
Под колеса «ВАЗа» попали два волгоградца: погибла пенсионерка
Пиротехника вместо зарплаты: бизнесмен не выплатил 64 тысячи продавцу и лишился товара
Рабочая неделя в Волгограде начнется с небольшой метели и сильного ветра
«Труп подарили»: волжанин замотал тело убитого друга в ковер и понес выбрасывать
19-летнего волгоградца убили возле ночного клуба Loft
Волгоградские актеры сыграют в новом фильме Александра Тютрюмова
Астраханский преподаватель попал под следствие из-за 15-тысячной взятки
В центре Волгограда автоледи на «Киа Рио» устроила аварию
Волгоградец прописал в "трешке" 17 таджиков и узбеков
Почти 74 тысячи жителей Волгоградской области – безработные
Браконьер заплатит 20 тысяч рублей за убитого под Волгоградом фазана
48-летнюю женщину сбили «Шкода» и «Газель» под Волгоградом
Мотострелки совершили двухсоткилометровый марш на танках под Волгоградом
На севере Волгограда из горящей пятиэтажки эвакуировали 16 человек
Под Волгоградом пропала 26-летняя девушка в красном пуховике
«Ротор» подписал контракт с новым защитником
Бегунов приглашают на «Волгоградский марафон»
850 лет: волгоградская династия учителей математики бьет рекорды педстажа
Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллиона рублей за плохие дороги