Волгоградские полицейские нашли 17-летнюю школьницу из Сальска, пропавшую два месяца назад

СЕГОДНЯ 20:16 2019-02-17T20:16:49+03:00

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С конца ноября 2018 года 17-летняя школьница из города Сальска Ростовской области бесследно исчезла. Искали ее и полицейские и волонтеры, потом подключились следователи. Даже возбудили уголовное дело по статье «Убийство» - от девушки не было вестей больше двух месяцев.

Правоохранителям пришлось обратиться за помощью к коллегам из соседних регионов. Лишь объединив усилия с полицейскими Волгоградской области удалось оперативно установить местонахождение несовершеннолетней.

- По данным следствия, несовершеннолетняя самостоятельно, не сообщив о своем решении родственникам, выехала из Сальска в Волгоград, где находилась до момента ее обнаружения. Каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершалось, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Сейчас с девушкой общаются следователи, они пытаются выяснить, почему же она ушла из дома.

ИСТОЧНИК KP.RU