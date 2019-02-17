Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Мармелад»

СЕГОДНЯ 16:29 2019-02-17T16:29:26+03:00

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Днем 17 января в торгово-развлекательном комплексе «Мармелад», в котором в воскресенье как никогда людно, сработала пожарная тревога. Волгоградцев стали в экстренном порядке эвакуировать из помещения. Информацию о возможном происшествии сообщили в экстренные службы города-герояа.

- У нас сработала пожарная тревога. Началась эвакуация посетителей, которых в выходные очень много, и работников ТРК «Мармелад», - прокомментировали КП-Волгоград в торговом центре.

Однако ЧП оказалось ложным. Как удалось выяснить сотрудникам службы безопасности, которые пытались определить очаг возгорания, тревога сработала по ошибке. Это установили буквально за несколько минут.

В администрации добавили, что эвакуировать всех людей не успели, потому что оперативно отключили сигнализацию и поспешили успокоить встревоженных гостей.

ИСТОЧНИК KP.RU