Волгоградца, угрожавшего взорвать пятиэтажку в центре газом, выпустили через трое суток

СЕГОДНЯ 15:43 2019-02-17T15:45:43+03:00

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В воскресенье, 17 февраля, 29-летний волгоградец, при свидетелях обещавший взорвать свою квартиру в доме №12 по улице Краснознаменской природным газом, вернулся и вновь стал угрожать жильцам. Административный арест, а его закрыли за мелкое хулиганство, продлился всего три дня.

- У нас в коридоре отчетливо было слышно, как сегодня днем он пришел домой с другом, родители их выгоняли, произошла драка. После чего он снова стал угрожать взорвать дом газом и себя тоже, объяснив это тем, что его жизнь не имеет смысла, - рассказали КП-Волгоград перепуганные соседи.

Жильцы дома намерены добиваться более сурового наказания для неадекватного соседа до того, как он осуществит свои угрозы и навредит окружающим и привлечь его по соотвествующей статье к ответственности. Они уже написали коллективные заявления начальнику отдела полиции №4, в прокуратуру и наркоконтроль.

ИСТОЧНИК KP.RU