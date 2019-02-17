2019-02-17T15:45:43+03:00
Происшествия

Волгоградца, угрожавшего взорвать пятиэтажку в центре газом, выпустили через трое суток

Жильцы дома написали коллективные заявления в полицию, прокуратуру и наркоконтроль
Юлия Данильченко
Поделиться:
Волгоградец вернулся после СИЗО и стал снова угрожать.Волгоградец вернулся после СИЗО и стал снова угрожать.Фото: Юлия Данильченко
Изменить размер текста:

В воскресенье, 17 февраля, 29-летний волгоградец, при свидетелях обещавший взорвать свою квартиру в доме №12 по улице Краснознаменской природным газом, вернулся и вновь стал угрожать жильцам. Административный арест, а его закрыли за мелкое хулиганство, продлился всего три дня.

- У нас в коридоре отчетливо было слышно, как сегодня днем он пришел домой с другом, родители их выгоняли, произошла драка. После чего он снова стал угрожать взорвать дом газом и себя тоже, объяснив это тем, что его жизнь не имеет смысла, - рассказали КП-Волгоград перепуганные соседи.

Жильцы дома намерены добиваться более сурового наказания для неадекватного соседа до того, как он осуществит свои угрозы и навредит окружающим и привлечь его по соотвествующей статье к ответственности. Они уже написали коллективные заявления начальнику отдела полиции №4, в прокуратуру и наркоконтроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцев эвакуировали из ТРК «Мармелад»
Волгоградские аграрии произвели сельхозпродукции на 3,8 млрд рублей
Лобовое: в столкновении двух Nissan в Камышине пострадали четыре человека
Ищем дом: спасённый шестиклассниками Добрыня взял под опеку двух щенков
Под колеса «ВАЗа» попали два волгоградца: погибла пенсионерка
Пиротехника вместо зарплаты: бизнесмен не выплатил 64 тысячи продавцу и лишился товара
Рабочая неделя в Волгограде начнется с небольшой метели и сильного ветра
«Труп подарили»: волжанин замотал тело убитого друга в ковер и понес выбрасывать
19-летнего волгоградца убили возле ночного клуба Loft
Волгоградские актеры сыграют в новом фильме Александра Тютрюмова
Астраханский преподаватель попал под следствие из-за 15-тысячной взятки
В центре Волгограда автоледи на «Киа Рио» устроила аварию
Волгоградец прописал в "трешке" 17 таджиков и узбеков
Почти 74 тысячи жителей Волгоградской области – безработные
Браконьер заплатит 20 тысяч рублей за убитого под Волгоградом фазана
48-летнюю женщину сбили «Шкода» и «Газель» под Волгоградом
Мотострелки совершили двухсоткилометровый марш на танках под Волгоградом
На севере Волгограда из горящей пятиэтажки эвакуировали 16 человек
Под Волгоградом пропала 26-летняя девушка в красном пуховике
«Ротор» подписал контракт с новым защитником
Бегунов приглашают на «Волгоградский марафон»
850 лет: волгоградская династия учителей математики бьет рекорды педстажа
Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллиона рублей за плохие дороги