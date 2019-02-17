Волгоградские аграрии произвели сельхозпродукции на 3,8 млрд рублей

СЕГОДНЯ 14:40 2019-02-17T14:40:42+03:00

И это за январь 2019 года

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Специалисты Волгоградстата отчитались о росте сельскохозяйственного производства в Волгоградской области за первый месяц 2019 года. Январские показатели не могут не радовать: они заметно выросли по сравнению с прошлогодними.

- Объем производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий Волгоградской области в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 3,8 млрд рублей или 120,2% к январю 2018 года в сопоставимых ценах, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе статистического ведомства.

Такие успехи объясняются тем, что все больше аграриев занимаются выращиванием овощей в так называемом закрытом грунте. Специальные тепличные условия позволяют увеличивать количество культур и позабыть о холодном сезоне. Крупные сельхозпроизводители вырастили 22 тысячи тонн овощей, что почти в четыре раза больше цифр за прошлогодний январь.

ИСТОЧНИК KP.RU