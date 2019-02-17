2019-02-17T13:04:45+03:00
Происшествия

Лобовое: в столкновении двух Nissan пострадали четыре человека

Всех госпитализировали в больницу с травмами
Юлия Данильченко
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Сразу четыре человека попали в ЦРБ «Камышинская» ранним утром 17 февраля. У всех травмы различной степени тяжести. Получили их в серьезной аварии.

Как сообщает КП-Волгоград со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло около трех часов утра по улице Некрасова в Камышине. Виновник аварии, водитель «Nissan Almera», несся на полной скорости, в какой-то момент вылетел на полосу встречного движения, где встретился с «Nissan Note».

В результате лобового столкновения медицинская помощь потребовалась обоим водителям и двум их пассажирам. По факту аварии проводится проверка.

Еще одно ДТП с двумя пострадавшими спровоцировал 27-летний житель Елани за рулем «ВАЗа». Он выехал на встречную полосу, где протаранил «BMW». 26-летний водитель иномарки и его 46-летняя пассажирка попали в медучреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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