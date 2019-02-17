2019-02-17T11:45:03+03:00
Дом. Семья

Ищем дом: спасённый шестиклассниками Добрыня взял под опеку двух щенков

Куратор Наталья Иванова снимает умилительные видео с подопечными [видео]
Юлия Данильченко
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Добрыня уже проявляет родительские чувства к щенкам. Фото: Наталья Иванова.Добрыня уже проявляет родительские чувства к щенкам. Фото: Наталья Иванова.
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Годовалого Добрыню спасли в конце января: шестиклассники из 112-ой школы в Кировском районе Волгограда не прошли мимо искалеченного пса с удавкой на шее. А основательница фонда «Лисена» Наталья Иванова впоследствии взялась Добрыне помогать с лечением и поиском дома.

Хозяева, к сожалению, еще не нашлись, но жизнь спасенного полна событий. Так, в клинике «Айболит», где сейчас находится пес, Добрыня стал опекуном месячного щенка по кличке Лала и малютки Сердечко. Наталья сняла умилительное видео, где 40-килограммовый Добрыня с отцовской заботой носится с малышами.

Маленькая Лала. Фото: Наталья Иванова.

Маленькая Лала. Фото: Наталья Иванова.

- Добрыня даже в одной клетке с этими малявками. Они как горох разбегаются, а он пытается собрать их в кучу и на место отправить. Все трое мои, все ждут пристройства, - рассказала Наталья.

Сейчас все находятся в клинике «Айболит» по улице Краснополянская, дом №30. Любой желающий может прийти и познакомиться с питомцами лично в удобное время - клиника работает круглосуточно. Узнать подробности также можно в группе "Лисена".

Волгоградский пес Добрыня взял под опеку двух щенков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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