Ищем дом: спасённый шестиклассниками Добрыня взял под опеку двух щенков
Годовалого Добрыню спасли в конце января: шестиклассники из 112-ой школы в Кировском районе Волгограда не прошли мимо искалеченного пса с удавкой на шее. А основательница фонда «Лисена» Наталья Иванова впоследствии взялась Добрыне помогать с лечением и поиском дома.
Хозяева, к сожалению, еще не нашлись, но жизнь спасенного полна событий. Так, в клинике «Айболит», где сейчас находится пес, Добрыня стал опекуном месячного щенка по кличке Лала и малютки Сердечко. Наталья сняла умилительное видео, где 40-килограммовый Добрыня с отцовской заботой носится с малышами.
Маленькая Лала. Фото: Наталья Иванова.
- Добрыня даже в одной клетке с этими малявками. Они как горох разбегаются, а он пытается собрать их в кучу и на место отправить. Все трое мои, все ждут пристройства, - рассказала Наталья.
Сейчас все находятся в клинике «Айболит» по улице Краснополянская, дом №30. Любой желающий может прийти и познакомиться с питомцами лично в удобное время - клиника работает круглосуточно. Узнать подробности также можно в группе "Лисена".
Волгоградский пес Добрыня взял под опеку двух щенков.
ИСТОЧНИК KP.RU