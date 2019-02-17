2019-02-17T10:37:43+03:00
Происшествия

Под колеса «ВАЗа» попали два волгоградца: погибла пенсионерка

Мужчина попал в больницу с травмами
Юлия Данильченко
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Смертельная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда 16 февраля около десяти часов вечера. Сотрудники ГИБДД, которые выехали на место, установили обстоятельства ДТП.

38-летний мужчина за рулем «двенадцатой» мчался по улице Лазоревая со стороны Кировского района в сторону улицы Дачной. Водитель знал, что впереди нет светофоров, поэтому скорость не сбросил. Он не учел человеческий фактор: иногда люди выбегают на проезжую часть в неположенном месте, рискуя собственными жизнями. Так и случилось.

Когда перед ним оказались двое пешеходов, тормозить было поздно.

- В результате ДТП 61-летняя пешеход-женщина скончалась на месте происшествия, 55-летний пешеход-мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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