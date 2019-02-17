Под колеса «ВАЗа» попали два волгоградца: погибла пенсионерка
Смертельная авария произошла в Красноармейском районе Волгограда 16 февраля около десяти часов вечера. Сотрудники ГИБДД, которые выехали на место, установили обстоятельства ДТП.
38-летний мужчина за рулем «двенадцатой» мчался по улице Лазоревая со стороны Кировского района в сторону улицы Дачной. Водитель знал, что впереди нет светофоров, поэтому скорость не сбросил. Он не учел человеческий фактор: иногда люди выбегают на проезжую часть в неположенном месте, рискуя собственными жизнями. Так и случилось.
Когда перед ним оказались двое пешеходов, тормозить было поздно.
- В результате ДТП 61-летняя пешеход-женщина скончалась на месте происшествия, 55-летний пешеход-мужчина с травмами доставлен в медицинское учреждение, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту аварии проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU