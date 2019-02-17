2019-02-17T09:56:26+03:00
Общество

Пиротехника вместо зарплаты: бизнесмен не выплатил 64 тысячи продавцу и лишился товара

Если предприниматель не погасит долг, судебные приставы реализуют арестованное
Юлия Данильченко
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Несколько месяцев один из владельцев пиротехнического магазина в Красноармейском районе Волгограда не платил своему продавцу зарплату. Долг набежал приличный – 64 тысячи рублей. Работник обратился в суд, но даже законное решение не отрезвило предпринимателя: он упорно отказывался отдавать деньги.

После чего в магазин наведались судебные приставы. Они описали товар на нужную сумму и поставили нерадивому работодателю условия: или плати зарплату, или продадим пиротехнику, чтобы вернуть продавцу честно заработанное.

- В соответствии со статьей «Об исполнительном производстве» передача имущества должника для реализации осуществляется судебным приставом-исполнителем в течение десяти дней. У должника есть время, чтобы погасить задолженность и вернуть имущество, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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