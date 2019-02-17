Пиротехника вместо зарплаты: бизнесмен не выплатил 64 тысячи продавцу и лишился товара
Несколько месяцев один из владельцев пиротехнического магазина в Красноармейском районе Волгограда не платил своему продавцу зарплату. Долг набежал приличный – 64 тысячи рублей. Работник обратился в суд, но даже законное решение не отрезвило предпринимателя: он упорно отказывался отдавать деньги.
После чего в магазин наведались судебные приставы. Они описали товар на нужную сумму и поставили нерадивому работодателю условия: или плати зарплату, или продадим пиротехнику, чтобы вернуть продавцу честно заработанное.
- В соответствии со статьей «Об исполнительном производстве» передача имущества должника для реализации осуществляется судебным приставом-исполнителем в течение десяти дней. У должника есть время, чтобы погасить задолженность и вернуть имущество, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе УФССП по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU