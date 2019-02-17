2019-02-17T09:33:14+03:00
Общество

Рабочая неделя в Волгограде начнется с небольшой метели и сильного ветра

Северо-западные порывы достигнут 21м/с
Юлия Данильченко
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С нетерпением ждем последних снегопадов!С нетерпением ждем последних снегопадов!Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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В последнее время в Волгограде установилась бесснежная погода: на дорогах давно нет месива из льда и песка, все чаще днем светит солнце. Но к середине февраля зима решила напомнить о себе метелями и сильными ветрами.

Как сообщает КП-Волгоград со ссылкой на синоптиков Волгоградского ЦГМС, в понедельник, 18 февраля, утро начнется с небольшого снега, а днем возможна метель. При этом температура сохранится комфортная: в светлое время суток 0…-2°С, а в темное -1...-3ºС. Единственная ложка дегтя –северо-западный ветер с порывами до 21м/с.

Во вторник, 20 февраля, ветер заметно утихнет. Порывы достигнут максимум 13-18м/с. Снег сохранится, но его выпадет меньше. А вот температура резко упадет, поэтому лучше утеплиться.

- Температура воздуха ночью достигнет отметок -8...-10ºС, а днем -4…-6°С, - добавили синоптики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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