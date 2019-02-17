«Труп подарили»: волжанин замотал тело убитого друга в ковер и понес выбрасывать

СЕГОДНЯ 08:28 2019-02-17T08:43:19+03:00

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Ранним утром 16 февраля на улице Пушкина в Волжском полицейские остановили нетрезвого мужчину, который тащил подозрительный предмет: огромный ковер, который с обеих сторон был крепко перевязан веревками. Ноша была явно ему не по силам.

Стражи порядка попросили рассказать и показать, что внутри. На требование полицейских волжанин отреагировал охотно и стал рассказывать ужасные вещи: в ковре – труп его друга, убитого другим другом. Этот диалог попал на камеру одного из очевидцев.

- Откуда? – спросили правоохранители.

- Подарили, - ответил им подозреваемый.

Мужчину задержали, сейчас он дает показания. Уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В правоохранительных органах пока не комментируют подробности этого дела. Обстоятельства произошедшего станут известны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU