2019-02-17T08:43:19+03:00
Происшествия

«Труп подарили»: волжанин замотал тело убитого друга в ковер и понес выбрасывать

Возбудили уголовное дело по статье «Убийство»
Юлия Данильченко
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Следователи выясняют, кто же убил мужчину.Следователи выясняют, кто же убил мужчину.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Ранним утром 16 февраля на улице Пушкина в Волжском полицейские остановили нетрезвого мужчину, который тащил подозрительный предмет: огромный ковер, который с обеих сторон был крепко перевязан веревками. Ноша была явно ему не по силам.

Стражи порядка попросили рассказать и показать, что внутри. На требование полицейских волжанин отреагировал охотно и стал рассказывать ужасные вещи: в ковре – труп его друга, убитого другим другом. Этот диалог попал на камеру одного из очевидцев.

- Откуда? – спросили правоохранители.

- Подарили, - ответил им подозреваемый.

Мужчину задержали, сейчас он дает показания. Уже возбудили уголовное дело по статье «Убийство». В правоохранительных органах пока не комментируют подробности этого дела. Обстоятельства произошедшего станут известны в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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