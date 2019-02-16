2019-02-16T17:47:58+03:00
Происшествия

19-летнего волгоградца убили возле ночного клуба Loft

Причины его смерти выясняют следователи
Юлия Данильченко
Поделиться:
Фото с личной странички ВК Александра.Фото с личной странички ВК Александра.
Изменить размер текста:

Тело 19-летнего Александра Б* нашли возле ночного клуба Loft на улице Кануникова в Ворошиловском районе Волгограда в 3:40 утра. На теле молодого человека были травмы, которые, по всей видимости, и стали причиной скоропостижной смерти на месте.

По предварительной версии, на Александра могли напасть и избить. Но точные обстоятельства пока неизвестны, в правоохранительных органах не комментируют произошедшее. Не знают, что случилось, и в самом ночном клубе, куда удалось дозвониться.

- Рядом с нашим заведением находится еще несколько. Возможно, молодые люди и не у нас сидели, мы точно не можем сказать, потому что не видели, что произошло и между кем. Нас уже опросили следователи, - рассказали КП-Волгоград администратор Loft.

Известно, что Александр очень любил спорт, он закончил шспортивный лицей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградские актеры сыграют в новом фильме Александра Тютрюмова
Астраханский преподаватель попал под следствие из-за 15-тысячной взятки
В центре Волгограда автоледи на «Киа Рио» устроила аварию
Волгоградец прописал в "трешке" 17 таджиков и узбеков
Почти 74 тысячи жителей Волгоградской области – безработные
Браконьер заплатит 20 тысяч рублей за убитого под Волгоградом фазана
48-летнюю женщину сбили «Шкода» и «Газель» под Волгоградом
Мотострелки совершили двухсоткилометровый марш на танках под Волгоградом
На севере Волгограда из горящей пятиэтажки эвакуировали 16 человек
Под Волгоградом пропала 26-летняя девушка в красном пуховике
«Ротор» подписал контракт с новым защитником
Бегунов приглашают на «Волгоградский марафон»
850 лет: волгоградская династия учителей математики бьет рекорды педстажа
Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллиона рублей за плохие дороги