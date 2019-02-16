19-летнего волгоградца убили возле ночного клуба Loft

СЕГОДНЯ 17:42 2019-02-16T17:47:58+03:00

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Тело 19-летнего Александра Б* нашли возле ночного клуба Loft на улице Кануникова в Ворошиловском районе Волгограда в 3:40 утра. На теле молодого человека были травмы, которые, по всей видимости, и стали причиной скоропостижной смерти на месте.

По предварительной версии, на Александра могли напасть и избить. Но точные обстоятельства пока неизвестны, в правоохранительных органах не комментируют произошедшее. Не знают, что случилось, и в самом ночном клубе, куда удалось дозвониться.

- Рядом с нашим заведением находится еще несколько. Возможно, молодые люди и не у нас сидели, мы точно не можем сказать, потому что не видели, что произошло и между кем. Нас уже опросили следователи, - рассказали КП-Волгоград администратор Loft.

Известно, что Александр очень любил спорт, он закончил шспортивный лицей.

ИСТОЧНИК KP.RU