Волгоградские актеры сыграют в новом фильме Александра Тютрюмова

СЕГОДНЯ 17:23 2019-02-16T17:23:54+03:00

Режиссёр начнет съемки в городе-герое в ближайшее время

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Известный режиссер Александр Тютрюмов планирует снять фильм по книге «Последний троллейбус» Тамары Григорьевой в Волгограде. В картине задействуют актеров Волгоградского института искусств и культуры. Студенты будут не только вживаться в роли, но и ассистировать, помогать в режиссуре.

Фильм о трагических событиях, произошедших в городе-герое, поэтому работу над ним начали уже сейчас.

- В ближайшее время под руководством Александра Тютрюмова и Сергея Роста студентам предстоит поработать со сценарием, вжиться в образы, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе института.

Напомним, в 2017 году в Красноармейском районе Тютрумов снял картину о поселении гернгутеров. А с 2019 года стал профессором кафедры режиссуры ВГИИКа. Он известен работами над сериалами «Убойная сила» и «Агент национальной безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU