2019-02-16T15:30:31+03:00
Происшествия

Астраханский преподаватель попал под следствие из-за 15-тысячной взятки

Мужчина взял деньги у второкурсника
Юлия Данильченко
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Уголовное дело по статье за взяточничество астраханские следователи возбудили в отношении преподавателя. В ходе расследования сыщики выяснили, при каких обстоятельствах сотрудник учебного заведения вымогал деньги.

Студент второго курса одного из колледжей в Камызякском районе Астраханской области не мог сдать несколько дисциплин во время сессии, а его преподаватель, зная, что идет на преступление, предложил оплатить свои предметы за хорошие отметки. Молодой человек согласился и передал мужчине пятнадцать тысяч рублей.

Задержали взяточника с поличным сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области и передали следственному комитету.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного СУ СК.

Кстати, согласно новому законодательству наказание грозит не только преподавателю, но и студенту, который дал взятку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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