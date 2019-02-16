Астраханский преподаватель попал под следствие из-за 15-тысячной взятки
Уголовное дело по статье за взяточничество астраханские следователи возбудили в отношении преподавателя. В ходе расследования сыщики выяснили, при каких обстоятельствах сотрудник учебного заведения вымогал деньги.
Студент второго курса одного из колледжей в Камызякском районе Астраханской области не мог сдать несколько дисциплин во время сессии, а его преподаватель, зная, что идет на преступление, предложил оплатить свои предметы за хорошие отметки. Молодой человек согласился и передал мужчине пятнадцать тысяч рублей.
Задержали взяточника с поличным сотрудники УЭБ и ПК УМВД России по Астраханской области и передали следственному комитету.
- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного СУ СК.
Кстати, согласно новому законодательству наказание грозит не только преподавателю, но и студенту, который дал взятку.
ИСТОЧНИК KP.RU