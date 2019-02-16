В центре Волгограда автоледи на «Киа Рио» устроила аварию

СЕГОДНЯ 14:10 2019-02-16T14:10:03+03:00

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Авария произошла в три часа ночи в Центральном районе Волгограда. Хоть проезжая часть была разгружена, 22-летняя девушка не поделила дорогу с другой машиной. Случилось это на проспекте Ленина напротив дома №44.

- 22-летняя женщина-водитель, управляя автомашиной «Киа Рио», двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы 7-ая Гвардейская в сторону Пражской стала перестраиваться в левый ряд, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В этот момент там ехала «Дэу Нексия», за рулем которой находился 32-летний волгоградец. Его машина ехала в попутном направлении, поэтому удар пришелся сзади. Пострадала виновница ДТП, которую от резкого торможения отбросило вперед. Молодую девушку доставили в ближайшую больницу с травмой головы.

По факту аварии проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU