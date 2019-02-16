Волгоградец прописал в "трешке" 17 таджиков и узбеков

СЕГОДНЯ 12:13 2019-02-16T12:13:27+03:00

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Полицейские разбираются сразу в нескольких эпизодах фиктивной регистрации граждан. Так, 37-летняя волжанка прописала в своей квартире пять россиян, которых нашла по объявлениям в интернете. За постановку на учет она брала деньги, в чем и созналась правоохранителям.

А в Советском районе Волгограда 41-летний мужчина подозревается в прописке таджика за пятьсот рублей. Рекорды за нарушение миграционного законодательства поставил житель Тракторозаводского района. Он зарегистрировал в своей "трешке" сразу 17 граждан Таджикистана и Узбекистана. Цена вопроса составляла от 1 до 3 тысяч рублей.

- В последних двух случаях возбуждены уголовные дела по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации». За содеянное Уголовным кодексом РФ предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU