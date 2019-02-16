Почти 74 тысячи жителей Волгоградской области – безработные

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-16T12:06:26+03:00

Найти хорошую работу в наше время достаточно трудно.

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Специалисты Волгоградстата опубликовали результаты последних исследований в сфере занятости населения за период за ноябрь-январь 2018-2019 годов. Оказывается, почти 74 тысячи жителей Волгоградской области старше 15 лет – безработные.

Для подсчета применялись критерии Международной организации труда и исследование рабочей силы было выборочным. То есть считали только тех, кто не имел работы и постоянного дохода, но обратился на биржу труда, активно искал вакантное место и был готов приступить к обязанностям в ближайшую неделю.

- Уровень безработицы за указанный период в среднем составил 5,8%, уровень занятости населения – 56,7%. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года уровень безработицы не изменился, уровень занятости увеличился на 0,5 процентных пункта, - сообщили КП-Волгоград в пресс-службе статистического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU