Браконьер заплатит 20 тысяч рублей за убитого под Волгоградом фазана

СЕГОДНЯ 10:23 2019-02-16T10:23:35+03:00

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Суровое наказание вынес мировой суд в отношении жителя города Ленинска Волгоградской области: за убийство фазана он заплатит административный штраф в размере 20 тысяч рублей.

Как сообщает КП-Волгоград со ссылкой на пресс-службу облкомприроды, мужчина попался на территории государственного охотничьего заказника регионального значения «Лещёвский» с поличным. На глазах у инспекторов он подстрелил фазана, что строго запрещено.

В отношении браконьера сразу же составили административный протокол, а судья огласил решение. Мужчина добровольно до суда выплатитл 10 тысяч рублей за ущерб, причиненный объектам животного мира.

- В настоящее время в регионе разрешена охота на кабана, шакала, волка, бобра, ондатру, водяную полевку, лисицу, корсака, енотовидную собаку, норку, куницу, хоря, горностая, ласку, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU