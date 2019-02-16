48-летнюю женщину сбили «Шкода» и «Газель» под Волгоградом

СЕГОДНЯ 09:49 2019-02-16T09:50:54+03:00

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Смерть 48-летней женщины медики констатировали на трассе в Палласовском районе: у пешехода были серьезные травмы, несовместимые с жизнью, спасти ее было невозможно.

Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили обстоятельства ее гибели. Известно, что около восьми часов вечера 15 февраля женщина шла по обочине дороги. В это время в попутном направлении со стороны Николаевска в сторону Палласовки мчалась «Шкода Октавия», за рулем которой находился 42-летний водитель.

- Автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. В результате наезда машины пешехода отбросило на встречную полосу движения, по которой двигалась автомашина «Газель» под управлением 38-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU