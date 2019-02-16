48-летнюю женщину сбили «Шкода» и «Газель» под Волгоградом
Смерть 48-летней женщины медики констатировали на трассе в Палласовском районе: у пешехода были серьезные травмы, несовместимые с жизнью, спасти ее было невозможно.
Приехавшие на место аварии сотрудники ГИБДД установили обстоятельства ее гибели. Известно, что около восьми часов вечера 15 февраля женщина шла по обочине дороги. В это время в попутном направлении со стороны Николаевска в сторону Палласовки мчалась «Шкода Октавия», за рулем которой находился 42-летний водитель.
- Автомобиль совершил наезд на женщину-пешехода, которая двигалась в темное время суток без светоотражающих элементов на одежде. В результате наезда машины пешехода отбросило на встречную полосу движения, по которой двигалась автомашина «Газель» под управлением 38-летнего водителя, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
По факту ДТП проводится проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU