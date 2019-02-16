2019-02-16T09:17:58+03:00
Политика

Мотострелки совершили двухсоткилометровый марш на танках под Волгоградом

Это десятое учение с начала 2019 года
Юлия Данильченко
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Фото: ЮВО.Фото: ЮВО.
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12 февраля мотострелков соединения Южного военного округа Волгоградской области подняли по тревоге. Началась десятая с начала 2019 года проверка боевой готовности военных. Личному составу предстояло совершить двухсоткилометровый марш на специальной технике по пересеченной местности и вернуться обратно.

- В течение трех дней на полигоне Прудбой подразделения провели двухстороннее ротное тактическое учение с боевой стрельбой из танков Т-90А, боевых машин пехоты БМП-3 и 152-мм самоходных гаубиц «МСТА-С», израсходовав при этом более 5 тысяч боеприпасов, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ЮВО.

Напомним, проверки боевой готовности дает реальную оценку состояния дел в вооруженных силах РФ. В Волгоградской области за год планируется провести не меньше сотни таких мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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