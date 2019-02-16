На севере Волгограда из горящей пятиэтажки эвакуировали 16 человек
Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в семь часов вечера 15 февраля. Звонили жильцы пятиэтажки на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе Волгограда. В доме загорелась одна из квартир.
На место выехал второй расчет. Пожар оказался серьезным. В двушке пылала целая комната, в любой момент огонь мог перекинуться на остальную часть жилья, а также на квартиры соседей. дым вовсю валил из окна.
Спасатели приняли решение выводить людей на улицу, чтобы наверняка избежать жертв. Пока одни тушили очаг возгорания, другие эвакуировали жильцов.
- Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 16 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Экспертам предстоит установить причину возгорания.
ИСТОЧНИК KP.RU