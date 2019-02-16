На севере Волгограда из горящей пятиэтажки эвакуировали 16 человек

СЕГОДНЯ 08:40 2019-02-16T08:42:19+03:00

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Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера пожарно-спасательной службы в семь часов вечера 15 февраля. Звонили жильцы пятиэтажки на улице Поддубного в Краснооктябрьском районе Волгограда. В доме загорелась одна из квартир.

На место выехал второй расчет. Пожар оказался серьезным. В двушке пылала целая комната, в любой момент огонь мог перекинуться на остальную часть жилья, а также на квартиры соседей. дым вовсю валил из окна.

Спасатели приняли решение выводить людей на улицу, чтобы наверняка избежать жертв. Пока одни тушили очаг возгорания, другие эвакуировали жильцов.

- Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 16 человек. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Экспертам предстоит установить причину возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU