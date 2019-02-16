2019-02-16T08:17:50+03:00
Общество

Под Волгоградом пропала 26-летняя девушка в красном пуховике

Елену ищут две недели, но безрезультатно
Юлия Данильченко
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Фото 'Волгоградская региональная общественная организация "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей"'.Фото 'Волгоградская региональная общественная организация "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей"'.
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2 февраля 2019 года 26-летняя жительница города Котово Волгоградской области вышла из дома и не вернулась. По сей день родственники не находят себе места. Елена Никляева не выходит на связь, никто из знакомых не знает, где она может находиться. К поискам подключились полицейские и волонтеры.

- В момент исчезновения Елена была одета в красный пуховик, серую шапку, темные брюки и ботинки. Рост Елены примерно 160 сантиметров, волосы черные, - рассказали КП-Волгоград в 'Волгоградской региональной общественной организации "ВолгоСпас - Поиск пропавших детей"'.

Волонтеры распространили информацию об исчезнувшей в социальных сетях: вдруг кто из тех, кто знает хоть что-то о Елене, откликнется. Информацию о местонахождении девушки можно сообщить волонтерам: 8(905)3979456 или полиции: 8(969)6559145, 112, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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