«Ротор» подписал контракт с новым защитником

15 Февр. 21:49 2019-02-15T21:49:31+03:00

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В команде сине-голубых пополнение: «Ротор» подписал контракт с Евгением Макеевым. Это опытный защитник. У нас он будет выступать под номером 16.

29-летний игрок - сын известного футболиста Владимира Макеева, известного по выступлениям за "Балтику". Сам Евгений долгое время играл за московский «Спартак», провел в его составе более двухсот матчей. Позже выступал за «Ростов», а последним его клубом был ФК «Сочи».

Макеева считают универсальным защитником, то есть он может играть в любой оборонительной позиции. Но сам предпочитает играть на правом фланге.

- С завтрашнего дня приступаю к тренировкам. Предстоит много работы, надо побыстрее влиться в коллектив. У «Ротора» богатая история и традиции. В Волгограде прекрасный стадион, на который с удовольствием идут болельщики. Хочу быть полезным команде и радовать волгоградцев красивой игрой, - цитирует Макеева пресс-служба клуба.

ДОСЬЕ «КП»

Макеев Евгений родился в Череповце в 1989 году.

Рост: 181 сантиметра, вес: 73 кило.

Воспитанник череповецкого клуба «Северсталь». С 2007 по 2017 год выступал за московский "Спартак". 15 сентября 2010 года дебютировал в Лиге чемпионов против французского "Марселя". Сыграл 3 матча за сборную России по футболу. Чемпион России 2017, дважды серебряный призёр чемпионата России (2009, 2012). Сезон 2017/2018 отыграл в "Ростове". Последние полгода Макеев провел в "Сочи".

ИСТОЧНИК KP.RU