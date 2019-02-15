2019-02-15T20:54:51+03:00
Спорт

Бегунов приглашают на «Волгоградский марафон»

31-й легкоатлетический забег пройдет на рокадной дороге и Набережной
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Принять участие может любой желающий. Ну что, побежали?!Принять участие может любой желающий. Ну что, побежали?!Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В Волгограде начали активную подготовку к ежегодному легкоатлетическому забегу «Волгоградский марафон». В апреле 2019-го он пройдет уже в 31-й раз. Организаторы готовят большую спортивную и развлекательную программы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном спорткомитете, в этом году для спортсменов подготовят четыре дистанции протяженностью 42, 21, 10 и 5 километров. Самые маленькие участники (до 12 лет), как и прежде, смогут попробовать свои силы в забеге «Мой первый километр».

Трассы организуют на рокадной дороге и Набережной Волгограда. Стартует марафон 26 апреля.

- Старт и финиш состоятся возле интерактивного парка «Россия — моя история», развороты — возле стадиона «Волгоград Арена» и жилого комплекса «Волжские паруса», - уточняют в областной администрации.

Для спортсменов и гостей праздника готовят и развлекательную программу: «солдатская каша», экскурсии, концерты.

Принять участие может любой, достаточно подать заявку до 8 апреля 2019-го.

СПРАВКА "КП"

«Волгоградский марафон» — это исторический легкоатлетический забег, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР, участника Олимпийских игр в Мельбурне Бориса Гришаева. В 1948 году он организовал первый марафон в послевоенном Сталинграде. Участниками соревнований в разные годы выступали известные российские и иностранные спортсмены, мастера спорта, чемпионы России по бегу. В 2018 году на старт вышли сильнейшие спортсмены из 32 регионов нашей страны — результаты их забега позволили войти «Волгоградскому марафону» в топ-25 марафонов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
850 лет: волгоградская династия учителей математики бьет рекорды педстажа
Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллионов рублей за плохие дороги
«Мы хотим мира!»: в Волгоград привезли выставку рисунков детей Донбасса
Золото и бронза: волгоградские легкоатлетки отличились на Первенстве России
Сирийский перелом: в Волгоград привезут оружие маджахедов
«Зулейха открывает глаза» и «1984»: волгоградцы выбрали Книгу года
Готовимся к паводку: прокуратура через суд требует волгоградские власти обезопасить плотину
Преподаватель Волжского вуза отправится на полтора года в колонию за взятки
Волгоградский трамвай-«пенсионер» отправится в музей Москвы
Богатенькие волгоградцы отнесли брокеру-аферисту почти 700 миллионов рублей
На карантин по гриппу закрыли 24 школы Волгоградской области
В Астрахани на видео попал новый пандус, ведущий «в никуда»
Волгоград среди регионов с самыми низкими зарплатами учителей
Помогите сохранить ребенка: мать погибшей в такси волгоградки умоляет не отдавать внучку отцу
На волгоградца, протаранившего под Владимиром "живой щит", завели уголовное дело
Водитель "Яндекс Такси" умер возле детской больницы
Волгоградцев приглашают обсудить будущее Царицынской водокачки
На севере Волгограда подключили новый водовод
Уснул за рулем: хабаровчанин устроил ДТП на трассе под Волгоградом
В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина
В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото