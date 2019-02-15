Бегунов приглашают на «Волгоградский марафон»

СЕГОДНЯ 20:54 2019-02-15T20:54:51+03:00

Принять участие может любой желающий. Ну что, побежали?! Фото: Евгения ГУСЕВА

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В Волгограде начали активную подготовку к ежегодному легкоатлетическому забегу «Волгоградский марафон». В апреле 2019-го он пройдет уже в 31-й раз. Организаторы готовят большую спортивную и развлекательную программы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в областном спорткомитете, в этом году для спортсменов подготовят четыре дистанции протяженностью 42, 21, 10 и 5 километров. Самые маленькие участники (до 12 лет), как и прежде, смогут попробовать свои силы в забеге «Мой первый километр».

Трассы организуют на рокадной дороге и Набережной Волгограда. Стартует марафон 26 апреля.

- Старт и финиш состоятся возле интерактивного парка «Россия — моя история», развороты — возле стадиона «Волгоград Арена» и жилого комплекса «Волжские паруса», - уточняют в областной администрации.

Для спортсменов и гостей праздника готовят и развлекательную программу: «солдатская каша», экскурсии, концерты.

Принять участие может любой, достаточно подать заявку до 8 апреля 2019-го.

СПРАВКА "КП"

«Волгоградский марафон» — это исторический легкоатлетический забег, посвященный памяти заслуженного мастера спорта СССР, участника Олимпийских игр в Мельбурне Бориса Гришаева. В 1948 году он организовал первый марафон в послевоенном Сталинграде. Участниками соревнований в разные годы выступали известные российские и иностранные спортсмены, мастера спорта, чемпионы России по бегу. В 2018 году на старт вышли сильнейшие спортсмены из 32 регионов нашей страны — результаты их забега позволили войти «Волгоградскому марафону» в топ-25 марафонов мира.

ИСТОЧНИК KP.RU