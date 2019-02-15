2019-02-15T19:25:23+03:00
Общество

850 лет: волгоградская династия учителей математики бьет рекорды педстажа

Почти век члены семьи работают педагогами в школах
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с инстаграма Минпросфещения РФ.Фото с инстаграма Минпросфещения РФ.
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Екатерина Синельникова - учитель математики в гимназии № 4 в Ворошиловском районе Волгограда. В этом году будет 30 лет, как она преподает здесь. А до этого в школе работала учителем математики ее мама Аза Михайловна. Бабушка тоже учила детей. И брат, и дядя. Сегодня в учительской династии Синельниковых-Соловьевых насчитывается почти тридцать педагогов, а их общий стаж работы достиг рекордных 850 лет. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Министерстве просвещения РФ.

Как признается волгоградка Екатерина Синельникова, выбор «кем быть» перед ней никогда не стоял. В доме только и были разговоры о воспитании, о школе и детях.

- Я видела, как моей маме нравится работать с детьми, как ученики тянутся к ней, как она готовится к урокам. Я всегда ей подражала и хотела быть на нее похожей. А когда выросла, решила учиться этой профессии, – говорит учитель математики.

Уже почти век члены этой династии работают педагогами в школах России и Украины.

- Свое начало педагогическая династия Синельниковых-Соловьевых берет в 30–40-х годах XX столетия. Некоторые представители семьи отдали преподаванию рекордные 40, 45 и 50 лет, - с гордостью рассказывают в минпросвещении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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