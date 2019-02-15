2019-02-15T18:54:17+03:00
Общество

Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллионов рублей за плохие дороги

И уже на 380 тысяч рублей за последние два месяца
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Чиновников штрафуют, а ям на дорогах меньше не становится.Чиновников штрафуют, а ям на дорогах меньше не становится.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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За состоянием волгоградских дорог, кажется, что уже следят все кому ни лень: и общественники, и контролирующие органы, и прокуратура… А все равно нареканий хоть отбавляй. Только за плохую расчистку дорог от льда и снега за два месяца - декабрь 2018 и январь 2019-го - сотрудники областной Госавтоинспекции составили 120 админпротоколов. У уже установили 48 должностных и юридических лиц, виновных в допущенных нарушениях. 11 из них уже по решению судов оштрафованы на 380 тысяч рублей (90% уже оплачены). Еще 37 материалов находятся на рассмотрении в судах. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ГУ МВД по региону.

- Особенно много нареканий на подрядчиков, ответственных за содержание дорог в Даниловском, Иловлинском, Клетском, Ольховском районах, - говорят в ведомстве.

А, если посмотреть статистику за 2018 год, то сотрудники ГИБДД выявили 6174 нарушения в содержании улично-дорожной сети.

- Выдали 3728 предписаний на устранение недостатков, из которых 3407 исполнено. За нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог составлено 338 админпротоколов, из них на юридических лиц - 133. Выписано штрафов на сумму 19,6 миллионов рублей, из них 43,9 миллиона уже оплатили (с учетом оплаты за штрафы прошлых лет), - уточняют в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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