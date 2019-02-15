2019-02-15T18:31:12+03:00
Звезды

«Мы хотим мира!»: в Волгоград привезли выставку рисунков детей Донбасса

Также волгоградцы увидят серию трогательных фоторабот
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото в сайта Волгоградской епархии.Фото в сайта Волгоградской епархии.
Изменить размер текста:

В Волгоград привезли удивительную выставку рисунков. Это не картины именитых художников, но трогают за душу они даже сильнее. Потому что это рисунки детей из Донбасса под общим призывом «Мы хотим мира!». Эти картины рисовали детки из Донецка, Иловайска, Дебальцево, Амвросиевки, Снежного (ДНР), а также города Брянка (ЛНР). Кроме того, волгоградцы увидят авторские работы фотографа Романа Илюшкина, который постарался показать всю боль донбасской земли и людей, переживших войну. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в Волгоградской епархии.

- Среди представленных фотоматериалов немало портретов донецких школьников. В глазах мальчишек и девчонок можно заметить не только следы пережитых страданий, но и светлую надежду на лучший исход, на мирное будущее, - говорят организаторы. - Эта выставка - горячий призыв о помощи из обожжённого боевым конфликтом Донбасса.

Выставка открылась 15 февраля в помещении выставочного зала ДХШ № 1 имени Фёдорова (улица Краснознаменская, 6). Она будет открыта до 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллионов рублей за плохие дороги
Золото и бронза: волгоградские легкоатлетки отличились на Первенстве России
Сирийский перелом: в Волгоград привезут оружие маджахедов
«Зулейха открывает глаза» и «1984»: волгоградцы выбрали Книгу года
Готовимся к паводку: прокуратура через суд требует волгоградские власти обезопасить плотину
Преподаватель Волжского вуза отправится на полтора года в колонию за взятки
Волгоградский трамвай-«пенсионер» отправится в музей Москвы
Богатенькие волгоградцы отнесли брокеру-аферисту почти 700 миллионов рублей
На карантин по гриппу закрыли 24 школы Волгоградской области
В Астрахани на видео попал новый пандус, ведущий «в никуда»
Волгоград среди регионов с самыми низкими зарплатами учителей
Помогите сохранить ребенка: мать погибшей в такси волгоградки умоляет не отдавать внучку отцу
На волгоградца, протаранившего под Владимиром "живой щит", завели уголовное дело
Водитель "Яндекс Такси" умер возле детской больницы
Волгоградцев приглашают обсудить будущее Царицынской водокачки
На севере Волгограда подключили новый водовод
Уснул за рулем: хабаровчанин устроил ДТП на трассе под Волгоградом
В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина
В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото