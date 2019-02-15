«Мы хотим мира!»: в Волгоград привезли выставку рисунков детей Донбасса

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-15T18:31:12+03:00

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В Волгоград привезли удивительную выставку рисунков. Это не картины именитых художников, но трогают за душу они даже сильнее. Потому что это рисунки детей из Донбасса под общим призывом «Мы хотим мира!». Эти картины рисовали детки из Донецка, Иловайска, Дебальцево, Амвросиевки, Снежного (ДНР), а также города Брянка (ЛНР). Кроме того, волгоградцы увидят авторские работы фотографа Романа Илюшкина, который постарался показать всю боль донбасской земли и людей, переживших войну. Об этом "КП-Волгоград" рассказали в Волгоградской епархии.

- Среди представленных фотоматериалов немало портретов донецких школьников. В глазах мальчишек и девчонок можно заметить не только следы пережитых страданий, но и светлую надежду на лучший исход, на мирное будущее, - говорят организаторы. - Эта выставка - горячий призыв о помощи из обожжённого боевым конфликтом Донбасса.

Выставка открылась 15 февраля в помещении выставочного зала ДХШ № 1 имени Фёдорова (улица Краснознаменская, 6). Она будет открыта до 10 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU