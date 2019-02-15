Золото и бронза: волгоградские легкоатлетки отличились на Первенстве России

СЕГОДНЯ 18:12 2019-02-15T18:12:57+03:00

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На чемпионате России по легкой атлетике отличились сразу две волгоградские спортсменки: Антонина Кривошапка выиграла золотую медаль в забеге на 400 метров, а Валентина Косолапова взяла «бронзу» в тройном прыжке.

Три дня в легкоатлетическом манеже в Москве боролись за медали самые сильные спортсмены нашей страны - более 600 участников. Разыграно было 28 комплектов наград в 14 дисциплинах у мужчин и женщин. За медаль боролась и волгоградская бегунья Антонина Кривошапка, которая вернулась в большой спорт после 2,5-годичного перерыва. И сразу победы: сначала убедительно выиграла на «Кубке Сталинграда», затем показала лучший результат на всероссийских соревнованиях «Русская зима», и вот теперь «золото» первенства России. Причем в забеге она так оторвалась от своих соперниц, что финишировала в гордом одиночестве, говорят в облспорткомитете.

И еще одну медаль в свою копилку положила дочь председателя Волгоградской гордумы и наша восходящая «звездочка» легкой атлетики Валентина Косолапова. Она показала третий результат и завоевала заслуженную «бронзу». А вот ее коллега прыгун волгоградец Виталий Павлов завершил борьбу на обидном четвертом месте…

ИСТОЧНИК KP.RU