2019-02-15T18:12:57+03:00
Спорт

Золото и бронза: волгоградские легкоатлетки отличились на Первенстве России

Антонина Кривошапка заняла первое место, Валентина Косолапова - третье
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото облспорткомитета.Фото облспорткомитета.
Изменить размер текста:

На чемпионате России по легкой атлетике отличились сразу две волгоградские спортсменки: Антонина Кривошапка выиграла золотую медаль в забеге на 400 метров, а Валентина Косолапова взяла «бронзу» в тройном прыжке.

Три дня в легкоатлетическом манеже в Москве боролись за медали самые сильные спортсмены нашей страны - более 600 участников. Разыграно было 28 комплектов наград в 14 дисциплинах у мужчин и женщин. За медаль боролась и волгоградская бегунья Антонина Кривошапка, которая вернулась в большой спорт после 2,5-годичного перерыва. И сразу победы: сначала убедительно выиграла на «Кубке Сталинграда», затем показала лучший результат на всероссийских соревнованиях «Русская зима», и вот теперь «золото» первенства России. Причем в забеге она так оторвалась от своих соперниц, что финишировала в гордом одиночестве, говорят в облспорткомитете.

И еще одну медаль в свою копилку положила дочь председателя Волгоградской гордумы и наша восходящая «звездочка» легкой атлетики Валентина Косолапова. Она показала третий результат и завоевала заслуженную «бронзу». А вот ее коллега прыгун волгоградец Виталий Павлов завершил борьбу на обидном четвертом месте…

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Гаишники оштрафовали волгоградских чиновников на 19,6 миллионов рублей за плохие дороги
«Мы хотим мира!»: в Волгоград привезли выставку рисунков детей Донбасса
Сирийский перелом: в Волгоград привезут оружие маджахедов
«Зулейха открывает глаза» и «1984»: волгоградцы выбрали Книгу года
Готовимся к паводку: прокуратура через суд требует волгоградские власти обезопасить плотину
Преподаватель Волжского вуза отправится на полтора года в колонию за взятки
Волгоградский трамвай-«пенсионер» отправится в музей Москвы
Богатенькие волгоградцы отнесли брокеру-аферисту почти 700 миллионов рублей
На карантин по гриппу закрыли 24 школы Волгоградской области
В Астрахани на видео попал новый пандус, ведущий «в никуда»
Волгоград среди регионов с самыми низкими зарплатами учителей
Помогите сохранить ребенка: мать погибшей в такси волгоградки умоляет не отдавать внучку отцу
На волгоградца, протаранившего под Владимиром "живой щит", завели уголовное дело
Водитель "Яндекс Такси" умер возле детской больницы
Волгоградцев приглашают обсудить будущее Царицынской водокачки
На севере Волгограда подключили новый водовод
Уснул за рулем: хабаровчанин устроил ДТП на трассе под Волгоградом
В тройном ДТП на севере Волгограда пострадала женщина
В Волгоградской области на пожаре погиб 33-летний мужчина
28-летний астраханец через соцсети требовал у детей порно фото