2019-02-15T17:42:46+03:00
Политика

Сирийский перелом: в Волгоград привезут оружие маджахедов

Передвижная выставка доберется к нам 5 марта
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото Минобороны РФ.Фото Минобороны РФ.
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Министерство обороны РФ запускает уникальный проект под названием «Сирийский перелом». Выставка с трофейной техникой и оружием, изъятыми у незаконных вооруженных формирований (НВФ) в Сирии, которая сейчас находится в Москве в парке «Патриот», проедет по всей России. Поезд отправится в путь 23 февраля, проедет более 28 тысяч километров и посетит 61 город, в том числе и Волгоград. К нам он доберется к 5 марта.

- Среди экспонатов передвижной выставки — мины и артиллерийские установки террористов заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства, захваченное у боевиков, в том числе многочисленные реплики АК-74, - рассказывают в Минобороны.

mil_rumil_ru
Выставку "Сирийский перелом" привезут в Волгоград
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Волгоградцы смогут увидеть танк Т-55, БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG EAGLE HEAD, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие уникальные экспонаты. Кстати, экскурсоводами будут военные, которые принимали непосредственное участие в операции в Сирии.

В Москву выставка вернется к 9 мая - ко Дню Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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