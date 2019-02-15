«Зулейха открывает глаза» и «1984»: волгоградцы выбрали Книгу года

СЕГОДНЯ 17:20 2019-02-15T17:48:08+03:00

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Третий год подряд в Волгограде 14 февраля отмечают Международный день дарения книг. В «Горьковке» этот праздник, совпадающий с Днем святого Валентина, называют Днем влюбленных в книгу. Каждый год сотни волгоградцев голосуют за любимые произведения. Три года назад читатели библиотеки выбрали лучшую книгу на все времена. Ей оказался бессмертный роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

С предыдущего голосования читатели выбирают лучшую книгу, прочитанную ими в прошедшем году. В 2019 анонимное голосование, в котором приняло участие несколько сотен волгоградцев, проводилось с середины января до 10 февраля.

- Выбрать книгу года оказалось не так просто. Для многих читателей было трудно вспомнить такое произведения, а для некоторых горожан это просто очень личный момент, - комментирует для «КП» сотрудник библиотеки Ольга Маруга.

Ответы волгоградцев анализировали по нескольким параметрам. Так, любимые книги назвали представители четырех возрастных групп: до 18 лет, от 18 до 30, от 30 до 50, от 50 и старше. Самыми активными оказались вторая и третья группы, причем у каждой из них были свои предпочтения. Например, читатели от 50 в основном голосовали не за классику, как можно было ожидать, а за современную литературу.

- Возможно, в таком возрасте чтение современной литературы является особой потребностью, - комментирует неожиданный результат Ольга Маруга.

Всего голосование обнаружило около 250 книг, полюбившихся жителям Волгограда. На первом месте классика и современная проза. Серебряная медаль досталась популярной литературе, в которую организаторы конкурса включили беллетристику, любовные романы и прочие подобные тексты. Третье место заняла литература нон-фикшн. Далее следует историческая литература и мемуары, фантастика, стихи, краеведческая литература, техническая литература.

Какие же книги и стали лучшими? Первое место поделили Гузель Яхина и Джордж Оруэлл. Читатели не смогли отдать предпочтение только одной книге – хотя незначительный перевес в голосовании все же был – и назвали книгами года такие тексты, как «Зулейха открывает глаза», «Дети мои», «1984» и «Скотный двор».

Второе место в рейтинге авторов занял Лев Толстой с произведениями «Война и мир», «Крейцерова соната» и «Анна Каренина». Бронза у Ивана Тургенева («Отцы и дети», «Записки охотника», «Дворянское гнездо») и Михаила Булгакова («Мастер и Маргарита», «Полотенце с петухом»). Замыкают группу лидеров, занимая четвертое место, Владимир Высоцкий, Маргерет Митчелл, Эрих Мария Ремарк и Дмитрий Глуховский.

ИСТОЧНИК KP.RU