Готовимся к паводку: прокуратура через суд требует волгоградские власти обезопасить плотину

СЕГОДНЯ 17:07 2019-02-15T17:07:57+03:00

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«До 1 марта обследовать и оценить пропускную способность русел рек, в зоне которых находятся 113 волгоградских поселков и хуторов, и принять меры для уменьшения риска возникновения ЧП в период паводка», - такую задачу перед подчиненными поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

С этой целью в каждом районе создали межведомственные комиссии, которые должны оценить высоту снежного покрова, толщину льда, и выявить места, где есть проблемы, мешающие прохождению паводковых вод. Особое внимание поручили уделить рекам Иловля, Хопер, Бузулук, Кумылга, Арчеда, Терса, Елань и еще нескольким.

А, между тем, Волгоградская природоохранная прокуратура уже давно бьется за то, чтобы власти Старополтавского района навели порядок с плотиной, которую эксплуатируют без документации о ее безопасности. Они уже вносили главе района представление, но проблема так и осталась. Поэтому прокуратура обратилась в суд в требованием обязать власти устранить нарушения. Суд встал на сторону прокуратуры, которая теперь взяла ход исполнения на особый контроль.

Отметим, что паводок-2019 прогнозируется сложным. Снегозапасы на Дону и его притоках превышают среднегодовую норму в 2,5 раза; превышение над прошлогодними величинами — в три раза. Снегозапас по бассейну Нижне-Камского каскада — на 13% выше среднегодовой нормы; на 45% больше чем в 2018 году. При негативном сценарии развития событий паводок на малых реках может привести к подъему уровня воды в селах и хуторах порядка двадцати муниципальных районов.

ИСТОЧНИК KP.RU