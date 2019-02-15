2019-02-15T16:19:02+03:00
Происшествия

Преподаватель Волжского вуза отправится на полтора года в колонию за взятки

Завкафедры политехнического института брала деньги за хорошие отметки
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Волжанку взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения вердикта.Волжанку взяли под стражу прямо в зале суда после оглашения вердикта.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Сообщения о том, что в очередном вузе поймали на взятках преподавателя/профессора/декана появляются в криминальной хронике регулярно. Но даже горький опыт этих подсудимых не останавливает коллег. Может быть потому что многие отделываются «условным» сроком или крупным штрафом. Но есть и другие примеры: 15 февраля суд города Волжского вынес одной из преподавательниц реальный срок. Полтора года в колонии общего режима проведет бывшая заведующая кафедры Волжского политехнического института.

Как доказали следователи, возглавляя кафедру «Экономики и Менеджмент» ВПИ (филиал) ВолгГТУ эта волжанка регулярно брала со студентов деньги за положительные оценки на зачетах и экзаменах. Суммы взяток варьировались от 4500 до 30 000 рублей в зависимости от «важности и степени» оценки. Женщину поймали на «горячем», и тут же завели на нее уголовное дело по двум статьям: за «получение взятки за незаконные действия в пользу взяткодателя» и за «мелкое взяточничество».

Преподаватель свою вину отрицать не стала и ходатайствовала в суде на рассмотрении дела в особом порядке.

- После оглашения вердикта волжанку заключили под стражу прямо в зале суда. Правда, приговор в законную силу еще не вступил и женщина может его обжаловать в апелляционном порядке, - уточняют в Волжском горсуде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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