Волгоградский трамвай-«пенсионер» отправится в музей Москвы

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-15T15:29:55+03:00

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Таких трамваев, какие еще бегают по путям Волгограда, уже не найдешь ни в одном современном мегаполисе. Наши «рогатые» - поистине уникальный раритет. Именно поэтому Правительство Москвы обратилось к властям Волгограда с просьбой подарить им один из вагонов-«пенсионеров». Спросите, зачем «старичок» столице? Он пополнит крупнейшую в России коллекцию исторических трамвайных вагонов ГУП «Мосгортранс».

- Речь идет о вагоне модели КТ8Д5, построенном в 1984 году на чехословацком предприятии «ЧКД Прага» и проходившем в течение нескольких лет эксплуатационные испытания в Москве в трамвайном депо имени Апакова. После этого трамвай был передан в Волгоград для работы на линии открывшегося в нашем городе скоростного трамвая, - рассказывают «КП-Волгоград» в гордуме.

На комиссии депутаты городской думы уже одобрили безвозмездную передачу вагона Москве. При этом они уточняют, что трамвай с бортовым номером 5834 уже не работает на линии, и даже не используется предприятием в уставной деятельности, а стоит в депо №5. Поэтому на финансово-хозяйственной деятельности МУП «Метроэлектротранса» это никак не отразится.

Окончательное решение о передаче трамвая Москве депутаты должны принять на заседании гордумы, которое состоится 20 февраля. Если они одобрят «подарок», то вагон отправится в столичный музей. Причем затраты на перевозку оплатит ГУП «Мосгортранс». Москвичи хотят уже в этом году включить «борт 5834» в число участников своего традиционного «парада трамваев».

ИСТОЧНИК KP.RU