Богатенькие волгоградцы отнесли брокеру-аферисту почти 700 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-02-15T15:20:15+03:00

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Похоже, если бы Дмитрий Зацаринный жил во времена Ильфа и Петрова, он вполне мог бы стать прототипом Остапа Бендера. Мужчине с легкостью отдавали миллионы не самые бедные и весьма бдительные волгоградцы.

Мужчина какое-то время работал в брокерской фирме ЗАО ФИНАМ. Но параллельно вел и свой бизнес. Он окучивал богатых волгоградцев, которым предлагал вложиться в операции с ценными деньгами под большой процент. Всего ему удалось убедить в своей надежности и профессионализме 54 человека. Самая маленькая из доверенных ему сумм – 850 тысяч рублей. Всего почти за два года ему удалось насобирать 694 миллиона 400 тысяч рублей. Причем их мужчина никуда не вкладывал, а тратил в свое удовольствие: путешествия, машины, красивая жизнь.

В это же время он начал общаться с конкурсным управляющим ООО «Прикаспийбурнефть-Поволжье». Он заключил с ним договор. Когда управляющий ушел в отпуск, Дмитрий по доверенности нового друга получил шесть векселей на 50 миллионов и исчез.

С носом остались все. Вот только уголовное дело завели по делу с векселями, остальные, видимо, верили, что брокер вернется с приумноженным для них богатством.

Зацаринного задержали в 2012 году, а осудили за присвоение и растрату к 4 годам. И только когда мужчина сидел в тюрьме, на него стали поступать заявления. В 2017 году волгоградец вышел, но почти сразу же оказался в СИЗО. В отношении него возбудили дело по статье 159 – мошенничество в особо крупном размере.

Как сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области, уголовное дело передали в суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU