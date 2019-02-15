На карантин по гриппу закрыли 20 школ Волгоградской области

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-15T15:07:46+03:00

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Эпидемии гриппа в Волгограде пока нет. Но врачи все чаще ставят этот диагноз. Грипп типа А распространяется быстро и все чаще косит волгоградцев, особенно детей. Чтобы не допустить увеличения заболеваемости среди учеников, школы одна за другой уходят на карантин. За последние сутки их число выросло в полтора раза. Еще вчера полностью приостановлены занятия были в 14 школах региона. По данным на 15 февраля 2019 года закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ уже 20 школ Волгоградской области, пять из них - в Волгограде. Самая сложная обстановка сейчас в Камышине. 15 февраля там закрыли на карантин до 24 февраля школу №8, в школах № 7, №12, №16 и №18 ограничения продлили до 17 февраля включительно, пять школ только возобновили учебу после вынужденного перерыва. Еще в 60 учебных заведениях региона приостановили занятия в отдельных классах. С каждым днем эти цифры растут.

- Мониторят состояние детей в образовательных учреждениях региона ежедневно. Ситуация под контролем, - сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации.

Напомним, принять решение о введении карантина в школе может ее директор, если число заболевших учеников превысило 20% от общего количества детей в классе или школе. Но по факту вынужденные каникулы объявляют, когда к врачам обратились не менее 40% ребят.

Тем временем, волгоградцам советуют ввести моду на медицинские маски и соблюдать респираторный этикет.

ИСТОЧНИК KP.RU